"Рома" и "Лацио" одержали очередные победы

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"Рома" и "Лацио" одержали очередные победыПродолжается Чемпионат Италии сезона 2020/2021. В 16 туре завершился ряд матчей. Хотим отметить победы двух римских команд. "Рома" победила на выезде "Кротоне" 3:1, а "Лацио" дома оказался сильнее "Фиорентины" 2:1. Эти результаты позволили продолжить римлянам борьбу за верхние строчки таблицы. "Рома" обосновалась на 3 месте, имея в активе 33 очка, а "орлы" занимают 8 строчку, набрав 25 баллов.

"Кротоне" - "Рома" 1:3 (0:3)

Голы: Майораль, 8 - 0:1, Майораль, 29 - 0:2, Мхитарян, 35 (пенальти) - 0:3, Големич, 71 -1:3

"Кротоне": Кордац, Педру Перейра (Вулич, 46), Куомо, Магальян, Реца, Эдуардо Энрике (Ривьер, 58), Молина, Жуниор Мессиас, Дзанеллато, Големич, Нванкво.

"Рома": Лопес, Карсдорп, Манчини, Рожер (Кумбула, 64), Бруно Перес, Мхитарян (Пеллегрини, 63), Кристанте (Верету, 80), Карлес Перес, Вильяр, Смоллинг, Майораль (Джеко, 85).
 

"Лацио" - "Фиорентина" 2:1 (1:0)

Голы: Кайседо, 6 - 1:0, Иммобиле, 75 - 2:0, Влахович, 88 (пенальти) - 2:1

"Лацио": Стракоша, Худт, Ачерби, Луис Фелипе (Габаррон, 46), Лаццари (Раду, 77), Милинкович-Савич, Марушич, Луис Альберто, Эскаланте (Катальди, 77), Иммобиле (Мурики, 89), Кайседо (Акпа-Акпро, 58).

"Фиорентина": Дронговски, Бираги, Игор Жулио, Мартинес (Лирола, 74), Венути (Кальехон, 60), Бонавентура (Куаме, 73), Кастровилли, Рибери (Эссерик, 38), Амрабат, Пеццелья, Влахович.

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