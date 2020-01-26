"Рома" и "Лацио" сыграли вничью в чемпионате Италии
"Рома" и "Лацио" обменялись голами в матче 21-го тура чемпионата Италии.
В составе римлян голом отметился Эдин Джеко. У гостей отличился Франческо Ачерби.
"Рома" - "Лацио" - 1:1 (1:1)
Голы: Джеко, 26 - 1:0, Ачерби, 34 - 1:1
"Рома": Лопес, Сантон (Коларов, 83), Спинаццола, Смоллинг, Манчини, Верету (Пасторе, 89), Пеллегрини, Кристанте, Ундер, Клюйверт (Перотти, 81), Джеко.
"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе (Габаррон, 46), Раду, Ачерби, Лаццари, Лейва, Лулич, Милинкович-Савич, Луис Альберто (Пароло, 71), Корреа (Кайседо, 76), Иммобиле.
"Рома" с 39 баллами занимает 4 место в турнирной таблице Серии А. "Лацио" с 46 очками располагается на 3 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|51
|2
|Интер Милан
|21
|48
|3
|Лацио
|20
|46
|4
|Рома
|21
|39
|5
|Аталанта
|21
|38
|6
|Кальяри
|21
|31
|7
|Парма
|21
|31
|8
|Милан
|21
|31
|9
|Хеллас Верона
|20
|29
|10
|Болонья
|21
|27
|11
|Торино
|21
|27
|12
|Фиорентина
|21
|25
|13
|Наполи
|20
|24
|14
|Удинезе
|21
|24
|15
|Сассуоло
|21
|23
|16
|Сампдория
|21
|20
|17
|Лечче
|21
|16
|18
|СПАЛ
|21
|15
|19
|Дженоа
|21
|15
|20
|Брешия
|21
|15