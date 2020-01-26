"Рома" и "Лацио" сыграли вничью в чемпионате Италии

"Рома" и "Лацио" обменялись голами в матче 21-го тура чемпионата Италии.

В составе римлян голом отметился Эдин Джеко. У гостей отличился Франческо Ачерби.

"Рома" - "Лацио" - 1:1 (1:1)

Голы: Джеко, 26 - 1:0, Ачерби, 34 - 1:1

"Рома": Лопес, Сантон (Коларов, 83), Спинаццола, Смоллинг, Манчини, Верету (Пасторе, 89), Пеллегрини, Кристанте, Ундер, Клюйверт (Перотти, 81), Джеко.

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе (Габаррон, 46), Раду, Ачерби, Лаццари, Лейва, Лулич, Милинкович-Савич, Луис Альберто (Пароло, 71), Корреа (Кайседо, 76), Иммобиле.

"Рома" с 39 баллами занимает 4 место в турнирной таблице Серии А. "Лацио" с 46 очками располагается на 3 позиции.

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