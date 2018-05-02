"Рома" и "Ливерпуль" установили рекорд Лиги Чемпионов

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"Рома" и "Ливерпуль" установили рекорд Лиги Чемпионов

"Рома" обыграла "Ливерпуль" в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов со счетом 4:2.

При этом в первом матче римляне уступили - 2:5.

Таким образом в полуфинальном двухматчевом противостоянии клубы забили на двоих 13 мячей, что является рекордом турнира.

Не пропустите: Чуда не произошло: "Ливерпуль" сливается в Риме, но выходит в финал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

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