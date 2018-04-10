"Рома" и "Манчестер Сити" обыгрывают "Барселону" и "Ливерпуль" после первых таймов

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"Рома" и "Манчестер Сити" обыгрывают "Барселону" и "Ливерпуль" после первых таймов

Завершились первые таймы в ответных матчах 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Ромой" и "Барселоной", а также "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".

В обоих поединках к перерыву вперед хозяева со счетом 1:0.

В первых встречах сильнее были "Барселона" (4:1) и "Ливерпуль" (3:0), поэтому в обеих парах пока что сохраняются шансы для сенсаций.

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