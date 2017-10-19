"Рома" и "Манчестер Сити" поборются за Витиньо

"Рома" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к полузащитнику "Коринтианса" Витиньо, сообщает Calcio Mercato.

По сведениям издания, оба клуба могут приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте хавбека составляют 25 миллионов евро.

В данный момент 17-летний Витиньо играет за юношескую сборную Бразилии на Чемпионате Мира в Индии.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" поборются за Карикола. | http://soccernews.ru