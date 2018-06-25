"Рома" и "Милан" готовы побороться с "Реалом" за общую трансферную цель

Теги реал мадридпортуэктор эррерамиланрома

"Рома" и "Милан" готовы побороться с "Реалом" за общую трансферную цель"Рома" и "Милан" готовы побороться с мадридским "Реалом" за общую трансферную цель, информирует Calciomercato.

Так, по сведениям источника, "волки" и "россонери" вслед за королевским клубом также проявили интерес к полузащитнику "Порту" Эктору Эррере. Оба итальянских клуба готовы предпринять попытки подписать мексиканца этим летом.

Напомним, Роналду недоволен появившимися слухами о возможном переходе в "Реал" Азара. | soccernews.ru

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