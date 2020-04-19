"Рома" и "Милан" интересуются защитником "Аякса" Мазрауи

Два топ-клуба Италии интересуются защитником "Аякса" Нуссайром Мазрауи, пишет Milan News.

Представитель 22-летнего футболиста предложил его "Милану" и получил одобрение со стороны руководства. "Аякс" готов продать марокканского футболиста за 10-13 миллионов евро.

Помимо "россонери" в защитнике также заинтересована "Рома".

В этом сезоне футболист провел 1 матч за вторую команду голландцев.

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