"Рома" и "Милан" могут обменяться футболистами
"Рома" ищет варианты для подписания нападающего "Милана" Сусо.
По сведениям Football Italia, "волки" готовы предложить за игрока своего хавбека Хавьера Пасторе с доплатой. Сколько "Рома" готова доплатить не уточняется.
Трансферная стоимость Сусо оценивается в 40 миллионов евро, а Пасторе - 15 миллионов.
В прошедшем сезоне на счету Сусо 8 забитых мячей и 9 результативных передач в 41 игре. Пасторе провел 17 игр, забил 4 гола и отдал один ассист.
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|38
|79
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|Аталанта
|38
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|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
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|7
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|Сампдория
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|53
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|Болонья
|38
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