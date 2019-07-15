"Рома" и "Милан" могут обменяться футболистами

"Рома" ищет варианты для подписания нападающего "Милана" Сусо.

По сведениям Football Italia, "волки" готовы предложить за игрока своего хавбека Хавьера Пасторе с доплатой. Сколько "Рома" готова доплатить не уточняется.

Трансферная стоимость Сусо оценивается в 40 миллионов евро, а Пасторе - 15 миллионов.

В прошедшем сезоне на счету Сусо 8 забитых мячей и 9 результативных передач в 41 игре. Пасторе провел 17 игр, забил 4 гола и отдал один ассист.

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