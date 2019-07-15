"Рома" и "Милан" могут обменяться футболистами

Теги ромамиланхавьер пасторе сусо

"Рома" и "Милан" могут обменяться футболистами

"Рома" ищет варианты для подписания нападающего "Милана" Сусо.

По сведениям Football Italia, "волки" готовы предложить за игрока своего хавбека Хавьера Пасторе с доплатой. Сколько "Рома" готова доплатить не уточняется.

Трансферная стоимость Сусо оценивается в 40 миллионов евро, а Пасторе - 15 миллионов.

В прошедшем сезоне на счету Сусо 8 забитых мячей и 9 результативных передач в 41 игре. Пасторе провел 17 игр, забил 4 гола и отдал один ассист.

Читайте также: "Милан" и "Рома" поспорят за хавбека "Фулхэма". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

В чемпионата России впервые будет использован VAR

В чемпионата России впервые будет использован VAR

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов