"Рома" и "Милан" не смогли обыграть "Дженоа" и "Торино"

В рамках 14-го тура итальянской Серии А "Милан" и "Рома" не смогли обыграть соответственно "Торино" и "Дженоа".

"Милан" - "Торино" - 0:0

"Милан": Доннарумма, Сапата, Бонуччи, Романьоли, Бонавентура (Чалханоглу, 71), Кесси, Сусо, Монтоливо, Родригес, Силва, Калинич (Кутроне, 77).

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Н'Кулу, Бурдиссо, Ансальди, Баселли (Аква, 87), Ринкон, Оби, Ньянг (Бойе, 77), Белотти, Льяич (Фальке, 69).

"Дженоа" - "Рома" - 1:1

Голы: Эль-Шаарави, 59 - 0:1, Лападула, 70 - 1:1 (пенальти).

"Дженоа": Перин, Иццо, Сполли, Зуканович, Роси, Риго, Велозу (Кофи, 90+5), Бертолаччи, Лаксальт, Пандев (Лападула, 63), Таарабт (Омеонга, 86).

"Рома": Алиссон, Флоренци, Фасио, Жуан, Коларов, Наингголан (Шик, 87), Де Росси, Стротман, Эль-Шаарави (Гоналон, 78), Джеко, Перотти (Дефрель, 58).

Напомним, вчера "Интер" обыграл "Кальяри". | soccernews.ru