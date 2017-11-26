"Рома" и "Милан" не смогли обыграть "Дженоа" и "Торино"
В рамках 14-го тура итальянской Серии А "Милан" и "Рома" не смогли обыграть соответственно "Торино" и "Дженоа".
"Милан" - "Торино" - 0:0
"Милан": Доннарумма, Сапата, Бонуччи, Романьоли, Бонавентура (Чалханоглу, 71), Кесси, Сусо, Монтоливо, Родригес, Силва, Калинич (Кутроне, 77).
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Н'Кулу, Бурдиссо, Ансальди, Баселли (Аква, 87), Ринкон, Оби, Ньянг (Бойе, 77), Белотти, Льяич (Фальке, 69).
"Дженоа" - "Рома" - 1:1
Голы: Эль-Шаарави, 59 - 0:1, Лападула, 70 - 1:1 (пенальти).
"Дженоа": Перин, Иццо, Сполли, Зуканович, Роси, Риго, Велозу (Кофи, 90+5), Бертолаччи, Лаксальт, Пандев (Лападула, 63), Таарабт (Омеонга, 86).
"Рома": Алиссон, Флоренци, Фасио, Жуан, Коларов, Наингголан (Шик, 87), Де Росси, Стротман, Эль-Шаарави (Гоналон, 78), Джеко, Перотти (Дефрель, 58).
Напомним, вчера "Интер" обыграл "Кальяри". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|14
|38
|2
|Интер Милан
|14
|36
|3
|Ювентус
|14
|34
|4
|Рома
|13
|31
|5
|Лацио
|13
|29
|6
|Сампдория
|13
|26
|7
|Милан
|14
|20
|8
|Болонья
|14
|20
|9
|Кьево
|14
|20
|10
|Торино
|14
|19
|11
|Фиорентина
|14
|18
|12
|Аталанта
|13
|16
|13
|Кальяри
|14
|15
|14
|Удинезе
|13
|12
|15
|Кротоне
|14
|12
|16
|Сассуоло
|14
|11
|17
|Дженоа
|14
|10
|18
|СПАЛ
|14
|10
|19
|Хеллас Верона
|14
|9
|20
|Беневенто
|13
|0