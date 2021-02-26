"Рома" и "Милан" вышли в 1/8 Лиги Европы

Завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Два итальянских клуба боролись за возможность пройти дальше. "Милан" на своем поле принимал "Црвену Звезду", а "Рома" играла с португальской "Брагой". Для римлян первый матч сложился очень удачно. Они победили на выезде 2:0 и дома было достаточно не проиграть. Однако, подопечные Фонсеки не стали останавливаться на этом и на 24 минуте открыли счет. После перерыва они удвоили преимущество. "Брага" смогла ответить лишь одним голом под самый конец встречи. Но хозяева почти мгновенно восстановили разницу. Как результат - итоговая победа "Ромы" 3:1. "Милан" в самом начале встречи решил снять все вопросы о победителе двухматчевой дуэли и забил гол уже на 9 минуте. Но сербы не хотели уступать именитому сопернику и еще до перерыва сравняли счет. Однако, ничья 1:1 устроила только итальянцев, поскольку в первом матче в Белграде была зафиксирована ничья 2:2. Лишний гол на выезде вывел подопечных Пиоли в 1/8 финала турнира.

"Рома" - "Брага" 3:1 (1:0)

5:1 по итогам двух матчей.

Голы: Джеко, 24 - 1:0, Перес, 75 - 2:0, Кристанте, 88 (автогол) - 2:1, Майораль, 90+1 - 3:1

Нереализованный пенальти: Пеллегрини, 72

"Рома": Лопес, Бруно Перес, Манчини, Карсдорп, Кристанте, Диавара, Вильяр (Пеллегрини, 46), Педро (Мхитарян, 77), Верету (Спинаццола, 59), Эль-Шаарави (Карлес Перес, 59), Джеко (Майораль, 67).

"Брага": Тиагу Са, Роланду, Зе Карлуш, Секейра (Борха, 70), Тормена, Андре Орта, Гайтан (Рикарду Орта, 60), Пьязон (Франсержио, 60), Новайш, Галено (Силва, 77), Шпорар (Абель Руис, 60).

"Милан" - "Црвена Звезда" 1:1 (1:1)

3:3 по итогам двух матчей.

Голы: Кессье, 9 (пенальти) - 1:0, Бен-Набуан, 24 - 1:1

Удаление: Гобелич, 70

"Милан": Доннарумма, Романьоли, Диогу Далот, Калабрия (Тео, 66), Томори, Крунич (Ребич, 46), Кессье, Чалханоглу, Мейте, Кастильехо (Салемакерс, 66), Рафаэл Леау (Ибрагимович, 46).

"Црвена Звезда": Борян, Гобелич, Панков, Дегенек, Гайич, Канга (Катаи, 69), Саного, Иванич (Николич, 84), Срнич (Петрович, 46), Бен-Набуан (Фалько, 69), Фальчинелли (Павков, 72).