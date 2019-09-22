"Рома" и "Наполи" добыли победы в своих матчах и другие результаты 4-го тура Серии А
Представляем результаты 4-го тура итальянской Серии А.
"Болонья" - "Рома" 1:2
Голы: Коларов, 49 - 0:1, Сансоне (пен), 54 - 1:1, Джеко, 90 - 1:2
"Болонья": Скорупски, Томиясу, Денсвил, Дейкс (Крейчи, 46), Бани, Сориано, Медель, Орсолини, Поли (Паласио, 80), Сансоне, Дестро (Сантандер, 81).
"Рома": Лопес, Флоренци (Спинаццола, 70), Фасио, Коларов, Манчини, Мхитарян (Жезус, 87), Пеллегрини, Кристанте, Верету, Клюйверт (Дзаньоло, 51), Джеко.
"Лечче" - "Наполи" 1:4
Голы: Льоренте, 28 - 0:1, Инсинье (пен), 40 - 0:2, Фабиан Руис, 52 - 0:3, Манкозу (пен), 61 - 1:3, Льоренте, 82 - 1:4
"Лечче": Габриэл, Лучони, Рисполи (Бензар, 70), Россеттини, Кальдерони, Маер, Тахцидис (Петриччоне, 46), Манкозу, Табанелли, Фалько (Лападула, 65), Фариас.
"Наполи": Оспина, Кулибали, Максимович, Малькюи, Гулям, Зелиньски, Элмаз (Кальехон, 74), Фабиан Руис, Инсинье, Милик (Лосано, 73), Льоренте (Луперто, 87).
"Сассуоло" - СПАЛ 3:0
Голы: Капуто, 26 - 1:0, Капуто, 45 - 2:0, Данкан, 47 - 3:0
"Сассуоло": Консильи, Феррари, Пелузо, Кирикеш, Толян, Траоре (Маньянелли, 63), Данкан, Обианг, Берарди, Капуто (Локателли, 72), Дефрель (Бога, 79).
СПАЛ: Бериша, Викари, Чонек, Томович (Фелипе, 76), Эспето, Д'Алессандро (Сала, 27), Мурджа, Куртич, Миссироли, Ди Франческо (Флоккари, 65), Петанья.
"Сампдория" - "Торино" 1:0
Гол: Габбьядини, 56 - 1:0
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Колли, Депаоли, Роналду Виейра, Экдаль, Ригони, Феррари (Мурильо, 69), Габбьядини (Линетти, 75), Куальярелла (Капрари, 82).
"Торино": Сиригу, Айна (Лаксальт, 62), Бремер (Беренгер, 82), Войнович, де Сильвестри, Мейте (Верди, 68), Базелли, Ринкон, Иццо, Дзадза, Белотти.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0