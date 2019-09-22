"Рома" и "Наполи" добыли победы в своих матчах и другие результаты 4-го тура Серии А

Теги романаполисассуолосампдория

"Рома" и "Наполи" добыли победы в своих матчах и другие результаты 4-го тура Серии А

Представляем результаты 4-го тура итальянской Серии А.

"Болонья" - "Рома" 1:2

Голы: Коларов, 49 - 0:1, Сансоне (пен), 54 - 1:1, Джеко, 90 - 1:2

"Болонья": Скорупски, Томиясу, Денсвил, Дейкс (Крейчи, 46), Бани, Сориано, Медель, Орсолини, Поли (Паласио, 80), Сансоне, Дестро (Сантандер, 81).

"Рома": Лопес, Флоренци (Спинаццола, 70), Фасио, Коларов, Манчини, Мхитарян (Жезус, 87), Пеллегрини, Кристанте, Верету, Клюйверт (Дзаньоло, 51), Джеко.


"Лечче" - "Наполи" 1:4

Голы: Льоренте, 28 - 0:1, Инсинье (пен), 40 - 0:2, Фабиан Руис, 52 - 0:3, Манкозу (пен), 61 - 1:3, Льоренте, 82 - 1:4

"Лечче": Габриэл, Лучони, Рисполи (Бензар, 70), Россеттини, Кальдерони, Маер, Тахцидис (Петриччоне, 46), Манкозу, Табанелли, Фалько (Лападула, 65), Фариас.

"Наполи": Оспина, Кулибали, Максимович, Малькюи, Гулям, Зелиньски, Элмаз (Кальехон, 74), Фабиан Руис, Инсинье, Милик (Лосано, 73), Льоренте (Луперто, 87).


"Сассуоло" - СПАЛ 3:0

Голы: Капуто, 26 - 1:0, Капуто, 45 - 2:0, Данкан, 47 - 3:0

"Сассуоло": Консильи, Феррари, Пелузо, Кирикеш, Толян, Траоре (Маньянелли, 63), Данкан, Обианг, Берарди, Капуто (Локателли, 72), Дефрель (Бога, 79).

СПАЛ: Бериша, Викари, Чонек, Томович (Фелипе, 76), Эспето, Д'Алессандро (Сала, 27), Мурджа, Куртич, Миссироли, Ди Франческо (Флоккари, 65), Петанья.


"Сампдория" - "Торино" 1:0

Гол: Габбьядини, 56 - 1:0

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Колли, Депаоли, Роналду Виейра, Экдаль, Ригони, Феррари (Мурильо, 69), Габбьядини (Линетти, 75), Куальярелла (Капрари, 82).

"Торино": Сиригу, Айна (Лаксальт, 62), Бремер (Беренгер, 82), Войнович, де Сильвестри, Мейте (Верди, 68), Базелли, Ринкон, Иццо, Дзадза, Белотти.

Читайте также: "Интер" обыграл "Милан" и возглавил турнирную таблицу Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон" вырвал ничью в матче с "Кристал Пэлас"

Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон" вырвал ничью в матче с "Кристал Пэлас"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Болонья Болонья 2 4
2 Интер Милан Интер Милан 1 3
3 Лацио Лацио 1 3
4 Наполи Наполи 1 3
5 Аталанта Аталанта 1 3
6 Торино Торино 1 3
7 Ювентус Ювентус 1 3
8 Удинезе Удинезе 1 3
9 Брешия Брешия 2 3
10 Милан Милан 2 3
11 Дженоа Дженоа 1 1
12 Рома Рома 1 1
13 Хеллас Верона Хеллас Верона 1 1
14 Фиорентина Фиорентина 1 0
15 Сассуоло Сассуоло 1 0
16 Кальяри Кальяри 1 0
17 Парма Парма 1 0
18 Сампдория Сампдория 1 0
19 Лечче Лечче 1 0
20 СПАЛ СПАЛ 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов