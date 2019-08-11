"Рома" и "Наполи" нацелились на Икарди

"Рома" и "Наполи" заинтересованы в покупке форварда "Интера" Мауро Икарди. Об этом пишет Corriere dello Sport.

По данным источника, римский клуб готов платить футболисту 9 миллионов евро с учетом бонусов, неаполитанский клуб предлагает 8 миллионов евро. "Интер" предлагал значительно меньшую сумму.

На данным момент ни один клуб не смог согласовать условия контракта с миланцами. Клуб готов отпустить Икарди за 74 миллионов евро.

В минувшем сезоне 26-летний нападающий участвовал в 29 матчах, отметившись 11 голами.

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