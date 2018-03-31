"Рома" и "Наполи" поборются за бразильского вратаря мексиканского "Керетаро" Тиаго Волпи, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "волки" ищут нового голкипера на случай ухода Алиссона, а неаполитанцы подыскивают замену Пепе Рейне, который продолжит карьеру в "Милане".

В этом сезоне 27-летний Волпи сыграл за "Керетаро" 29 матчей, в которых пропустил 39 голов. Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

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