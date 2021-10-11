"Рома" и "Наполи" поборются за одного из лидеров "Аякса"

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"Рома" и "Наполи" поборются за одного из лидеров "Аякса"

Фото: инстаграм Нуссаира Мазрауи/Автор неизвестен

Римская "Рома" и неаполитанский "Наполи" проявляют интерес к марокканскому полузащитнику амстердамского "Аякса" Нуссаиру Мазрауи, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и уже начали переговоры с агентом игрока Мино Райолой.

В нынешнем сезоне 23-летний Мазрауи провел за "Аякс" 11 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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