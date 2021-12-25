"Рома" и "Наполи" поспорят за трансферную цель "Барселоны"

Фото инстаграм Нуссаира Мазрауи

На правого защитника "Аякса" Нуссаира Мазрауи появились ещё два претендента, сообщает Mundo Deportivo.

Помимо "Барселоны", заполучить марокканского фулбека хотят "Рома" и "Наполи".

Летом Мазрауи станет свободным агентом. В текущем сезоне он сыграл за "Аякс" 21 матч, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.

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