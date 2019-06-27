"Рома" и "Наполи" согласовали два трансфера

В ближайшее время будут оформлены два трансфера с участием игроков "Наполи" и "Ромы".

Неаполитанцы купят греческого защитника Костаса Маноласа за 36 миллионов евро. Футболист заключит контракт с зарплатой 4,5 миллиона в год.

"Волки", в свою очередь, подпишут гвинейского хавбека Амаду Диавара. Сумма сделки составит 18 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде бонусов.

28-летний Манолас выступал за "Рому" с 2014 года, сыграл 206 матчей, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.

21-летний Диавара выступал за "Наполи" с 2016 года, сыграл 74 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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