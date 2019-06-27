"Рома" и "Наполи" согласовали два трансфера
В ближайшее время будут оформлены два трансфера с участием игроков "Наполи" и "Ромы".
Неаполитанцы купят греческого защитника Костаса Маноласа за 36 миллионов евро. Футболист заключит контракт с зарплатой 4,5 миллиона в год.
"Волки", в свою очередь, подпишут гвинейского хавбека Амаду Диавара. Сумма сделки составит 18 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде бонусов.
28-летний Манолас выступал за "Рому" с 2014 года, сыграл 206 матчей, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.
21-летний Диавара выступал за "Наполи" с 2016 года, сыграл 74 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Кулибали не исключил уход из "Наполи". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Полузащитник "Спартака" Тимофеев перешел в "Крылья Советов"
-
Эррера и Сарабия близки к переходу в ПСЖ
-
Вице-президент "Барселоны": "Неймар действительно хочет вернуться к нам"
-
"Манчестер Юнайтед" не будет покупать Магуйара, за которого запросили 113 миллионов евро
-
"Рома" и "Наполи" согласовали два трансфера
-
Промес попрощался с "Севильей"
-
Сарри рассказал, сколько сигарет выкуривает в день
-
3
"Реал" презентовал новую гостевую форму хип-хоп композицией
-
Гендиректор "Зенита" рассказал, сколько игроков купит клуб этим летом
-
"Манчестер Сити" определился с заменой для Давида Силвы
-
"Ливерпуль" купил 17-летнего голландца
-
"Реал" опередил "Барселону" в гонке за Соро
-
Заболотный может уйти из "Зенита"
-
10
"Челси" договорился с "Реалом" о выкупе Ковачича
-
6
"Барселона" объявила о переходе Нето
-
1
ПСЖ настаивает на включении Дембеле в сделку по Неймару
-
"Енисей" презентовал новую форму вирусным видео
-
Два стамбульских клуба поспорят с "Порту" за Зе Луиша
-
"Челси" может вернуть Морату
-
1
Заа согласился перейти в "Арсенал", но клуб пугает его стоимость
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17