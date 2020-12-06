"Рома" и "Сассуоло" не выявили победителя в матче Серии А

Завершились два матча 10-го тура чемпионата Италии. "Рома" и "Сассуоло" сыграли вничью со счетом 0:0. "Сассуоло" остался на 4-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 19 очков. "Рома" с 18 очками вышла на пятое место.

"Парма" и "Беневенто" также голов не забили.

"Рома" – "Сассуоло" - 0:0

"Рома": Миранте, Карсдорп, Кумбула, Рожер, Спинаццола, Пеллегрини (Диавара, 82), Кристанте, Мхитарян, Вильяр, Педро, Джеко (Майораль, 85).

"Сассуоло": Пеголо, Марлон, Рожерио (Кирьякопулос, 82), Феррари, Айхан, Джуричич (Траоре, 73), Локателли, Берарди, Лопес (Распадори, 46), Бога (Гараслин, 73), Обианг (Бурабия, 85).

Удаление: Педро (40).

"Парма" – "Беневенто" - 0:0

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