"Рома" и "Сассуоло" оказались сильнее своих соперников в матчах Серии А
"Рома" обыграла "Фиорентину" в матче 6-го тура чемпионата Италии. В параллельной встрече турнира "Сассуоло" оказался сильнее "Наполи".
"Рома" - "Фиорентина" - 2:0 (1:0)
Голы: Спинаццола, 12 - 1:0, Педро, 70 - 2:0.
"Рома": Миранте, Смоллинг, Спинаццола, Карсдорп (Бруну Перес, 72), Манчини, Роджер Ибаньес, Мхитарян, Верету (Кумбулла, 90), Пеллегрини (Кристанте, 79), Джеко, Педро (Перес, 71).
"Фиорентина": Дронговски, Касерес, Лирола, Мартинес Куарта, Миленкович, Бонавентура (Влахович, 57), Бираги, Кастровилли (Пульгар, 46), Амрабат (Данкан, 82), Рибери (Кутроне, 82), Кальехон (Куаме, 67).
"Наполи" - "Сассуоло" - 0:2 (0:0)
Голы: Локателли, 59 (с пенальти) - 0:1, Лопес, 90+5 - 0:2.
"Наполи": Оспина, Манолас, Кулибали, Хюсай (Мариу Руй, 70), Ди Лоренцо, Бакайоко, Руис, Мертенс (Эльмас, 70), Лосано (Петанья, 65), Политано (Зелиньски, 78), Осимен.
"Сассуоло": Консильи, Кирикеш (Марлон, 88), Каан Айхан, Рожериу, Феррари, Мерт Мюлдюр (Кирьякопулос, 80), Лопес, Локателли, Траоре (Дефрель, 68), Бога (Обианг, 81), Распадори (Бурабия, 88).
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