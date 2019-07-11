"Рома" и "Тоттенхэм" могут обменяться футболистами

"Рома" может предложить "Тоттенхэму" провести обмен футболистами во время летнего трансферного окна, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, "волки" заинтересованы в подписании защитника "шпор" Тоби Алдервейрелда и готовы включить в возможную сделку форварда Патрика Шика.

Стоит отметить, что римляне видят в бельгийском центрбеке замену для Костаса Маноласа, который недавно перешёл в "Наполи".

Что касается чешского нападающего, то он так и не заиграл в составе "Ромы", а "Тоттенхэм" как раз интересовался им.

Рыночная стоимость 30-летнего Алдервейрелда составляет 40 миллионов евро, а 23-летнего Шика - 15 миллионов.

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