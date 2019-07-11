"Рома" и "Тоттенхэм" могут обменяться футболистами
"Рома" может предложить "Тоттенхэму" провести обмен футболистами во время летнего трансферного окна, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям издания, "волки" заинтересованы в подписании защитника "шпор" Тоби Алдервейрелда и готовы включить в возможную сделку форварда Патрика Шика.
Стоит отметить, что римляне видят в бельгийском центрбеке замену для Костаса Маноласа, который недавно перешёл в "Наполи".
Что касается чешского нападающего, то он так и не заиграл в составе "Ромы", а "Тоттенхэм" как раз интересовался им.
Рыночная стоимость 30-летнего Алдервейрелда составляет 40 миллионов евро, а 23-летнего Шика - 15 миллионов.
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|38
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|4
|Тоттенхэм
|38
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|Арсенал Лондон
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|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
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|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
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|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
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|52
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|Уотфорд
|38
|50
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|Кристал Пэлас
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|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
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|Борнмут
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|Бернли
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|Саутгемптон
|38
|39
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|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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|18
|Кардифф Сити
|38
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|Хаддерсфилд Таун
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