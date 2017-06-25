"Рома" интересуется 16-летним форвардом "Дженоа"

"Рома" проявляет интерес к нападающему "Дженоа" Пьетро Пеллегри, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб ведет активные переговоры о покупке футболиста, которые близки к завершению.

Стоит отметить, что 16-летний Пеллегри забил свой первый гол в Серии А в дебютном матче в основе "Дженоа" именно в ворота "Ромы".

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