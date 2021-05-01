"Рома" интересуется Азмуном

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"Рома" интересуется Азмуном Фото: инстаграм Сердара Азмуна

Форвард "Зенита" Сердар Азмун попал в сферу интересов "Ромы".

По сведениям La Gazzetta dello Sport, для римского клуба 26-летний иранец является альтернативой нападающему "Наполи" Аркадиушу Милику.

Контракт футболиста с "Зенитом" истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 23 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Азмуна 16 голов и два ассиста в 27 матчах.

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