"Рома" интересуется Баррекой

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"Рома" интересуется Баррекой

Защитник "Торино" Антонио Баррека попал в сферу интересов "Ромы", сообщает Gianlucadimarzio.com.

Баррека является воспитанником клуба, однако некоторое время находился в аренде в "Кальяри" и "Читтаделле".

В прошлом сезоне Баррека провел 30 игр за "Торино" и отдал две результативные передачи.

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