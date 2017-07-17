"Рома" интересуется Баррекой

Защитник "Торино" Антонио Баррека попал в сферу интересов "Ромы", сообщает Gianlucadimarzio.com.

Баррека является воспитанником клуба, однако некоторое время находился в аренде в "Кальяри" и "Читтаделле".

В прошлом сезоне Баррека провел 30 игр за "Торино" и отдал две результативные передачи.

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