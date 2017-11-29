"Рома" интересуется Берарди

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"Рома" интересуется Берарди

"Рома" проявляет интерес к вингеру "Сассуоло" Доменико Берарди, сообщает La Repubblica.

По сведениям издания, римский клуб намерен приобрести футболиста следующим летом. Также римлянам интересен хавбек "Фиорентины" Милан Бадель.

Стоит отметить, что "нероверди" оценивают Берарди в 40 миллионов евро.

В этом сезоне 23-летний Берарди провел за "Сассуоло" 11 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: Бадель может перейти в "Рому". | http://soccernews.ru

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