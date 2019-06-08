"Рома" интересуется форвардом "Милана"

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"Рома" интересуется форвардом "Милана"

"Рома" может усилиться нападающим "Милана" Андре Силвой, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "волки" намерены купить 23-летнего португальца по просьбе нового главного тренера Паулу Фонсеки, который возглавит команду в ближайшие дни.

В минувшем сезоне Силва выступал на правах аренды за "Севилью", сыграл 40 матчей, забил 11 голов и сделал 3 ассиста.

Трансферная стоимость форварда оценивается в 35 миллионов евро. Его контракт с "россонери" рассчитан до 2022 года.

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