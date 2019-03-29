"Рома" интересуется форвардом сборной Аргентины в качестве возможной замены Джеко
"Рома" проявляет интерес к нападающему "Боки Хуниорс" Дарио Бенедетто, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, римский клуб рассматривает вариант с приобретением форварда в летнее трансферное окно. Бенедетто может заменить в стане "волков" Эдина Джеко. Также римляне интересуются нападающими "Торино" Андреа Белотти и "Сампдории" Дуваном Сапатой.
28-летний Бенедетто выступает за "Боку Хуниорс" с 2016 года. Всего он провел за клуб 58 матчей, в которых забил 37 голов и отдал 10 результативных передач. Сыграл пять матчей за сборную Аргентины.
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