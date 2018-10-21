"Рома" интересуется форвардом сборной Италии

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"Рома" интересуется форвардом сборной Италии

Форвард "Сассуоло" Доменико Берарди попал сферу интересов "Ромы".

Как сообщает Calciomercato, "волки" начали поиск нового форварда в связи с появившимися слухами о возможном уходе Эдина Джеко.

Ориентировочная стоимость сделки составляет 18 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Берарди 4 гола и один ассист в 8 играх.

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