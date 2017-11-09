"Рома" интересуется французским защитником

Защитник "Штутгарта" Бенжамен Павар стал трансферной целью "Ромы", сообщает итальянская пресса.

За выступлениями французского центрбека пристально следит спортивный директор "волков" Рамон Мончи, который уже контактировал с представителями футболиста.

В этом сезоне 21-летний Павар сыграл за "Штутгарт" 13 матчей и забил 1 гол. Его контракт с "швабами" рассчитан до 2020 года.

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