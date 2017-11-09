"Рома" интересуется французским защитником

Теги ромаштутгартбенжамен павар

"Рома" интересуется французским защитником

Защитник "Штутгарта" Бенжамен Павар стал трансферной целью "Ромы", сообщает итальянская пресса.

За выступлениями французского центрбека пристально следит спортивный директор "волков" Рамон Мончи, который уже контактировал с представителями футболиста.

В этом сезоне 21-летний Павар сыграл за "Штутгарт" 13 матчей и забил 1 гол. Его контракт с "швабами" рассчитан до 2020 года. 

Не пропустите: "Рома" может наказать Шика. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 12 32
2 Ювентус 12 31
3 Интер Милан 12 30
4 Лацио 11 28
5 Рома 11 27
6 Сампдория 11 23
7 Милан 12 19
8 Торино 12 17
9 Фиорентина 12 16
10 Аталанта 12 16
11 Кьево 12 16
12 Болонья 12 14
13 Удинезе 11 12
14 Кальяри 12 12
15 Кротоне 12 12
16 СПАЛ 12 9
17 Сассуоло 12 8
18 Дженоа 12 6
19 Хеллас Верона 12 6
20 Беневенто 12 0
Полная таблица

топ-5 тегов