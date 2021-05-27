"Рома" интересуется футболистом "Арсенала"

Фото: инстаграм Джаки/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Sky Sports Джанлука Ди Марцио, полузащитник "Арсенала" Гранит Джака может перейти в клуб Серии А.

По информации источника, в трансфере хавбека сборной Швейцарии заинтересован новый тренер "Ромы" Жозе Моуринью.

Отмечается, что лондонцы запрашивают за Джаку 25 миллионов евро. Римляне не хотят тратить больше 20 млн плюс бонусы.

Гранит забил 1 гол и отдал 2 паса в 31 матче АПЛ в прошедшем сезоне.

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