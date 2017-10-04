"Рома" интересуется хавбеком "Кальяри"

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"Рома" интересуется хавбеком "Кальяри"

"Рома" нацелилась на полузащитника "Кальяри" Николо Бареллу, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, руководство "волков" намерено в скором времени начать переговоры о трансфере 20-летнего футболиста.

В этом сезоне Барелла сыграл за "Кальяри" 8 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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