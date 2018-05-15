"Рома" интересуется хавбеком киевского "Динамо"

Хавбек киевского "Динамо" Виктор Цыганков может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Calciomercato, в услугах игрока заинтересована "Рома". Руководство "волков" впечатлили выступления украинца в Лиге Европы.

В этом сезоне Цыганков провел 26 матчей и забил 13 голов.

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