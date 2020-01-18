"Рома" интересуется хавбеком "Реал Сосьедада" Янузаем

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"Рома" интересуется хавбеком "Реал Сосьедада" Янузаем

"Рома" интересуется полузащитником "Реал Сосьедада" Аднаном Янузаем. Об этом информирует La Gazzetta dello Spot.

По данным источника, в скором времени римский клуб начнет переговоры с испанцами по поводу аренды 24-летнего хавбека.

Соглашение Янузая с "Сосьедадом" рассчитано до лета 2022 года. В нынешнем сезоне футболист участвовал в 13 матчах, отметившись 4 голами и 4 результативными передачами.

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