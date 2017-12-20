"Рома" интересуется хорватским талантом Чоричем

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"Рома" интересуется хорватским талантом Чоричем
"Рома" проявляет интерес к полузащитника загребского "Динамо" Анте Чоричу, сообщает FoxSports.

По сведениям издания, итальянский клуб предложил за хавбека, которого называют "новым Модричем", 12 миллионов евро. Впрочем хорваты оценивают его не менее, чем в 15 миллионов евро.

20-летний Чорич выступает за "Динамо" с 2014 года, провел за клуб 110 матчей и забил 18 голов.

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