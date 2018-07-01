"Рома" интересуется Мертенсом

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"Рома" интересуется Мертенсом

"Рома" интересуется атакующим полузащитником "Наполи" Дрисом Мертенсом, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "волки" рассчитывают убедить 31-летнего бельгийца перебраться в Рим за счёт того, что он сможет играть на своей любимой позиции слева в атаке.

Напомним, что в течение двух последних сезонов Мертенс в основном выполнял роль "ложной девятки".

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