"Рома" интересуется полузащитником "Краснодара"

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"Рома" интересуется полузащитником "Краснодара"

"Рома" хочет подписать полузащитника "Краснодара" Вандерсона.

Как сообщает Voce Gialorossa, сайт посвященный римскому клубу, "Рома" уже провела переговоры с представителями игрока.

"На днях мы встречались с директором "Ромы" Петраки. Клуб находится в поисках центрального защитника и футболиста на правый фланг. На вторую роль рассматривается вингер "Краснодара" Вандерсон.

У него есть паспорт Евросоюза. Это вполне реальная сделка для "Ромы". Аренда с опцией выкупа. Вандерсон может переехать в Италию. Однако сейчас есть еще один претендент из Англии", - заявил агент Филиппо Гасбарри.

Вандерсон выступает за "Краснодар" с 2017 года. В этом сезоне на его счету два гола и четыре ассиста в 19 играх.

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