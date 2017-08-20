"Рома" интересуется Шиком

"Рома" вступила в борьбу за нападающего "Сампдории" Патрика Шика, сообщает Gianlucadimarzio.com.

По информации ресурса, руководство "волков" провели первые переговоры с представителями "Сампдории".

Напомним, что в услугах Шика заинтересованы дортмундская "Боруссия", "Интер" и "Монако".

В прошлом сезоне Шик провел 32 матча, отметился 11 голами и 6 ассистами.

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