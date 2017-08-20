"Рома" интересуется Шиком
"Рома" вступила в борьбу за нападающего "Сампдории" Патрика Шика, сообщает Gianlucadimarzio.com.
По информации ресурса, руководство "волков" провели первые переговоры с представителями "Сампдории".
Напомним, что в услугах Шика заинтересованы дортмундская "Боруссия", "Интер" и "Монако".
В прошлом сезоне Шик провел 32 матча, отметился 11 голами и 6 ассистами.
Читайте также: Шик не захотел переходить в дортмундскую "Боруссию". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Чемпион начинает с уверенной победы: "Реал" громит "Депортиво"
-
ПСЖ громит дома "Тулузу" в заключительном матче тура
-
"Милан" разгромил "Кротоне" в стартовом туре Серии А
-
"Барселона" стартовала в Ла Лиге с победы над "Бетисом"
-
Нефартовый "Уэмбли": дубль Алонсо приносит "Челси" победу над "Тоттенхэмом"
Лента новостей
-
"Бирмингем" арендовал двух защитников "Арсенала"
-
"Манчестер Сити" подтвердил переход Насри в "Антальяспор"
-
ПСЖ готов выслушать предложения "Барселоны" по Ди Марии
-
"Милан" может подписать еще одного игрока "Ювентуса"
-
Черчесов определился с составом на очередной тренировочный сбор сборной России
-
Диего Коста: "Это было не лучшее решение от Конте"
-
Серхио Рамос оконфузился, комментируя свое удаление в игре с "Депортиво"
-
Маротта: "Ювентус" никогда не проигрывает"
-
Букмекеры оценили шансы увольнения Карреры с поста наставника "Спартака"
-
Зидан попросил укрепления команды от Переса
-
Зидан не увидел потенциала в возможном новичке "Барселоны"
-
"Ювентус" следит за ситуацией с переходом Сери в "Барселону"
-
"Спартак" подготовил улучшенное предложение для Ньянга
-
Месси выступил против возвращения в "Барселону" одного из ее бывших игроков
-
Очередной провал? Трансфер Сери в "Барселону" может сорваться
-
Перед покупкой Мбаппе ПСЖ планирует расстаться с некоторыми из своих игроков
-
Фурсенко рассказал, с чем связаны перемены в игре Кокорина
-
Трансфер Дембеле в "Барселону" может быть согласован в течение ближайших нескольких часов
-
Пасторе: "Не может быть и речи о моем уходе из ПСЖ"
-
Роберт Фернандес объяснил, с чем связаны проблемы "Барселоны" в переговорах по трансферах Коутиньо и Дембеле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|1
|3
|2
|Наполи
|1
|3
|3
|Рома
|1
|3
|4
|Беневенто
|0
|0
|5
|Болонья
|0
|0
|6
|Кьево
|0
|0
|7
|Кротоне
|0
|0
|8
|Фиорентина
|0
|0
|9
|Дженоа
|0
|0
|10
|Интер Милан
|0
|0
|11
|Лацио
|0
|0
|12
|Милан
|0
|0
|13
|СПАЛ
|0
|0
|14
|Сампдория
|0
|0
|15
|Сассуоло
|0
|0
|16
|Торино
|0
|0
|17
|Удинезе
|0
|0
|18
|Аталанта
|1
|0
|19
|Хеллас Верона
|1
|0
|20
|Кальяри
|1
|0