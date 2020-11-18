"Рома" интересуется спортивным директором "Зенита" Рибалтой

"Рома" хочет пригласить на должность спортивного директора Хавьера Рибалту, который занимает аналогичную должность в "Зените". Об этом сообщается в твиттере журналиста Николы Скиры.

В клубе заинтересованы в специалисте с международным опытом, который умеет находить молодых игроков и владеет английским языком.

Помимо Рибалты, "Рома" также заинтересована в Викторе Орта из "Лидса".

Функционер работает в петербургском клубе с лета 2018 года.

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