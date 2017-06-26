"Рома" интересуется Теодорчиком

Форвард "Андерлехта" Лукаш Теодорчик может перейти в "Рому", сообщает твиттер журналиста beIN Sports Маттео Бонетти.

Новый спортивный директор "волков" уже занимается переходом футболиста, ориентировочная стоимость которого составляет 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Теодорчик сыграл 53 матча, забил 30 голов и отдал 4 ассиста.

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