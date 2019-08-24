"Рома" интересуется воспитанником "Динамо"

Форвард "Гента" Роман Яремчук привлёк внимание "Ромы", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "волки" рассматривают вариант с подписанием 23-летнего украинца до закрытия летнего трансферного окна.

Интерес к воспитаннику киевского "Динамо" также проявляет "Лацио".

Яремчук выступает за "Гент" с 2017 года, сыграл 87 матчей, забил 27 голов и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость - 3,8 миллиона евро.

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