"Рома" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"

"Рома" нацелилась на защитника "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана, сообщает Tribalfootball.

По информации ресурса, спортивный директор "волков" Мончи советует руководству клуба купить 27-летнего фулбека в качестве замены для Рика Карсдорпа, который выбыл до конца сезона из-за травмы колена.

В этом сезоне Дармиан сыграл за "МЮ" 9 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите: Шик восстановился после травмы. | http://soccernews.ru