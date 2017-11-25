"Рома" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"

Теги ромаманчестер юнайтедматтео дармиан

"Рома" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"

"Рома" нацелилась на защитника "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана, сообщает Tribalfootball.

По информации ресурса, спортивный директор "волков" Мончи советует руководству клуба купить 27-летнего фулбека в качестве замены для Рика Карсдорпа, который выбыл до конца сезона из-за травмы колена.

В этом сезоне Дармиан сыграл за "МЮ" 9 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите: Шик восстановился после травмы. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Главное противостояние в Лиге 1: "Монако" принимает ПСЖ

Главное противостояние в Лиге 1: "Монако" принимает ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 14 36
2 Наполи 13 35
3 Ювентус 13 31
4 Рома 12 30
5 Лацио 12 28
6 Сампдория 13 26
7 Болонья 14 20
8 Кьево 14 20
9 Милан 13 19
10 Торино 13 18
11 Фиорентина 13 17
12 Аталанта 13 16
13 Кальяри 14 15
14 Удинезе 12 12
15 Кротоне 13 12
16 Сассуоло 14 11
17 СПАЛ 14 10
18 Дженоа 13 9
19 Хеллас Верона 14 9
20 Беневенто 13 0
Полная таблица

топ-5 тегов