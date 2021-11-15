"Рома" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"

Теги диогу далотромаманчестер юнайтед

"Рома" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм Далота/Автор неизвестен

Португальский защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот заинтересовал "Рому", сообщает Teamtalk со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, между клубами существуют споры по поводу формата перехода португальского футболиста. Римский клуб хотели бы арендовать защитника с необязательным правом выкупа.

Также отмечается, что "Рома" не намерена платить за футболиста 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Далот сыграл 3 матча в АПЛ.

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