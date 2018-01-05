"Рома" интересуется защитником "Ювентуса"

Теги штефан лихтштайнерромаювентус

"Рома" интересуется защитником "Ювентуса"

"Рома" планирует подписать защитника "Ювентуса" Штефана Лихтштайнера.

Как сообщает Football Italia, "волки" хотят заполучить футболиста летом, когда у него истечет соглашение с "Ювентусом".

В текущем сезоне Лихтштайнер провел 16 матчей и отметился двумя ассистами.

Читайте также: "Рома" нацелилась на защитника "Атлетико". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов