"Рома" интересуется защитником "Ювентуса"

"Рома" планирует подписать защитника "Ювентуса" Штефана Лихтштайнера.

Как сообщает Football Italia, "волки" хотят заполучить футболиста летом, когда у него истечет соглашение с "Ювентусом".

В текущем сезоне Лихтштайнер провел 16 матчей и отметился двумя ассистами.

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