"Рома" ищет замену Салаху, в шорт-листе три игрока

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"Рома" ищет замену Салаху, в шорт-листе три игрока

"Рома" ищет замену полузащитнику Мохамеду Салаху, который перебрался в "Ливерпуль".

Как сообщает Football Italia, в шорт-лист "волков" входят три футболиста. Приоритетным вариантом для римского клуба является вингер "Атлетика" Иньяки Уильямс.

Также "Рома" проявляет интерес к хавбеку "Милана" Сусо и нападающему "Барселоны" Жерару Деулофеу. В случае с последним речь идёт об аренде.

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