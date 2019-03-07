"Рома" из-за травмы потеряла своего капитана

Капитан "Ромы" Даниэле Де Росси выбыл из строя из-за травмы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 35-летний хавбек получил повреждение икроножной мышцы в концовке первого тайма ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту".

Сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения углублённого медобследования.

В текущем сезоне Де Росси сыграл за "Рому" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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