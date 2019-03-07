"Рома" из-за травмы потеряла своего капитана

Теги ромапортуданиэле де росситравмы

"Рома" из-за травмы потеряла своего капитана

Капитан "Ромы" Даниэле Де Росси выбыл из строя из-за травмы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 35-летний хавбек получил повреждение икроножной мышцы в концовке первого тайма ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту".

Сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения углублённого медобследования.

В текущем сезоне Де Росси сыграл за "Рому" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Рома" установила антирекорд Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Касильяс побил рекорд Роналду в Лиге Чемпионов

Касильяс побил рекорд Роналду в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 72
2 Наполи Наполи 26 56
3 Милан Милан 26 48
4 Интер Милан Интер Милан 26 47
5 Рома Рома 26 44
6 Лацио Лацио 25 41
7 Торино Торино 26 41
8 Аталанта Аталанта 26 41
9 Сампдория Сампдория 26 39
10 Фиорентина Фиорентина 26 36
11 Сассуоло Сассуоло 26 31
12 Дженоа Дженоа 26 30
13 Парма Парма 26 30
14 Кальяри Кальяри 26 27
15 Удинезе Удинезе 25 25
16 СПАЛ СПАЛ 26 23
17 Эмполи Эмполи 26 22
18 Болонья Болонья 26 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 26 17
20 Кьево Кьево 26 10
Полная таблица

топ-5 тегов