"Рома" из-за травмы потеряла своего капитана
Капитан "Ромы" Даниэле Де Росси выбыл из строя из-за травмы, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, 35-летний хавбек получил повреждение икроножной мышцы в концовке первого тайма ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту".
Сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения углублённого медобследования.
В текущем сезоне Де Росси сыграл за "Рому" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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Проклятие 1/8 для Парижа: "Манчестер Юнайтед" вырывает у ПСЖ путевку в четвертьфинал ЛЧ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|72
|2
|Наполи
|26
|56
|3
|Милан
|26
|48
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Торино
|26
|41
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Сампдория
|26
|39
|10
|Фиорентина
|26
|36
|11
|Сассуоло
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Парма
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|Удинезе
|25
|25
|16
|СПАЛ
|26
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|26
|18
|19
|Фрозиноне
|26
|17
|20
|Кьево
|26
|10