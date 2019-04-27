"Рома" - "Кальяри" - 3:0 (видеообзор матча Серии А)
Представляем вашему вниманию видеообзор матча итальянской Серии А между "Ромой" и "Кальяри".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|33
|67
|3
|Интер Милан
|33
|61
|4
|Рома
|34
|58
|5
|Милан
|33
|56
|6
|Аталанта
|33
|56
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Кальяри
|34
|40
|11
|Фиорентина
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|33
|36
|16
|Дженоа
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14