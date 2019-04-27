"Рома" - "Кальяри" - 3:0 (видеообзор матча Серии А)

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"Рома" - "Кальяри" - 3:0 (видеообзор матча Серии А)

Представляем вашему вниманию видеообзор матча итальянской Серии А между "Ромой" и "Кальяри".

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2 Наполи Наполи 33 67
3 Интер Милан Интер Милан 33 61
4 Рома Рома 34 58
5 Милан Милан 33 56
6 Аталанта Аталанта 33 56
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8 Лацио Лацио 33 52
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10 Кальяри Кальяри 34 40
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12 Сассуоло Сассуоло 33 38
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