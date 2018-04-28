"Рома" - "Кьево" - 4:1 (обзор)

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"Рома" - "Кьево" - 4:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча итальянской Серии А между "Ромой" и "Кьево".

Читайте также: "Рома" перед ответной игрой с "Ливерпулем" размялась на "Кьево". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 35 88
2 Наполи 34 84
3 Рома 35 70
4 Лацио 34 67
5 Интер Милан 35 66
6 Аталанта 34 55
7 Милан 34 54
8 Фиорентина 34 51
9 Сампдория 34 51
10 Торино 34 47
11 Дженоа 34 41
12 Болонья 34 39
13 Сассуоло 34 37
14 Кальяри 34 33
15 Удинезе 34 33
16 Кротоне 34 31
17 Кьево 35 31
18 СПАЛ 34 29
19 Хеллас Верона 34 25
20 Беневенто 34 17
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