"Рома" креативно представила Ольсена: фото

Шведский вратарь Робин Ольсен стал игроком "Ромы".

Римский клуб представил голкипера в покупки из шведского магазина ИКЕА.

Напомним, что "Рома" заплатила за 28-летнего Ольсена 12 миллионов евро и он подписал 5-летний контракт с римлянами

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