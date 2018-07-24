"Рома" креативно представила Ольсена: фото

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"Рома" креативно представила Ольсена: фото

Шведский вратарь Робин Ольсен стал игроком "Ромы".

Римский клуб представил голкипера в покупки из шведского магазина ИКЕА.

Напомним, что "Рома" заплатила за 28-летнего Ольсена 12 миллионов евро и он подписал 5-летний контракт с римлянами

Не пропустите: "Рома" объявила о переходе нового первого номера. | http://soccernews.ru

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