"Рома" лидирует в борьбе за Кавани

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"Рома" лидирует в борьбе за Кавани

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может этим летом оказаться в "Роме", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "волки" заинтересованы в подписании уругвайца в качестве свободного агента и уже сделали ему предложение по личному контракту.

Для 33-летнего футболиста условия, предложенные римлянами, являются самыми выгодными на текущий момент.

Напомним, что Кавани выступал за ПСЖ с 2013 года и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, впрочем, это не убедило руководство парижан продлить с ним истекающее соглашение.

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