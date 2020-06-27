"Рома" лидирует в борьбе за Кавани

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может этим летом оказаться в "Роме", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "волки" заинтересованы в подписании уругвайца в качестве свободного агента и уже сделали ему предложение по личному контракту.

Для 33-летнего футболиста условия, предложенные римлянами, являются самыми выгодными на текущий момент.

Напомним, что Кавани выступал за ПСЖ с 2013 года и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, впрочем, это не убедило руководство парижан продлить с ним истекающее соглашение.

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