"Рома" – "Ливерпуль" – 4:2 (обзор)

Теги ливерпульрома

"Рома" – "Ливерпуль" – 4:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/2 финала Лиги Чемпионов между "Ромой" и "Ливерпулем" (4:2).

Видео: "Рома" - "Ливерпуль".

Не пропустите: Чуда не произошло: "Ливерпуль" сливается в Риме, но выходит в финал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов

Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов