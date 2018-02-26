"Рома" – "Милан" - 0:2 (обзор)

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"Рома" – "Милан" - 0:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 26-го тура чемпионата Италии между "Ромой" и "Миланом" (0:2).

Видео: "Рома" – "Милан".

Не пропустите: "Милан" обыграл "Рому" на "Олимпико". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Наполи 25 66
2 Ювентус 25 65
3 Лацио 26 52
4 Интер Милан 26 51
5 Рома 26 50
6 Сампдория 26 44
7 Милан 26 44
8 Аталанта 25 38
9 Торино 26 36
10 Фиорентина 26 35
11 Удинезе 26 33
12 Болонья 26 33
13 Дженоа 26 30
14 Кьево 26 25
15 Кальяри 25 25
16 Сассуоло 26 23
17 Кротоне 26 21
18 СПАЛ 26 20
19 Хеллас Верона 26 19
20 Беневенто 26 10
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