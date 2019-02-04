"Рома" - "Милан" - 1:1, "Интер" – "Болонья" - 0:1 (видеообзоры матчей)

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"Рома" - "Милан" - 1:1, "Интер" – "Болонья" - 0:1 (видеообзоры матчей)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 22-го тура итальянской Серии А.

"Рома" - "Милан" - 1:1 

"Интер" – "Болонья" - 0:1

Не пропустите: "Дженоа" сыграла вничью с "Сассуоло", "Удинезе" и "Фиорентина" также поделили очки (видео голов). | http://soccernews.ru

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2 Наполи Наполи 22 51
3 Интер Милан Интер Милан 22 40
4 Милан Милан 21 35
5 Рома Рома 21 34
6 Сампдория Сампдория 22 33
7 Аталанта Аталанта 21 32
8 Лацио Лацио 21 32
9 Фиорентина Фиорентина 22 31
10 Торино Торино 22 31
11 Сассуоло Сассуоло 22 30
12 Парма Парма 22 29
13 Дженоа Дженоа 22 24
14 СПАЛ СПАЛ 22 22
15 Кальяри Кальяри 21 21
16 Удинезе Удинезе 22 19
17 Эмполи Эмполи 22 18
18 Болонья Болонья 22 17
19 Фрозиноне Фрозиноне 21 13
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